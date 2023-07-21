Зеленский и Эрдоган обсудили зерновую сделку по телефону

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на администрацию Эрдогана вечером пятницы, 21 июля.

Разговор между лидерами двух стран коснулся текущей ситуации с зерновой сделкой, а также урегулирования украинского кризиса. В частности, Эрдоган заявил Зеленскому, что прилагает усилия к разрешению конфликта и восстановлению мира.

При этом в турецкой администрации подчеркнули, что инициатором диалога была украинская сторона.