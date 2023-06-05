Зеленский и глава МИД Великобритании встретились в Киеве

Глава британского Министерства внутренних дел посетил Киев, о чем сообщает Владимир Зеленский, президент Украины. В своих соцсетях украинский лидер написал, что провел переговоры с министром Великобритании. Эту новость передает «Газета.ру»

В ходе встречи с Джеймсом Клеверли были затронуты все главный на данный момент вопросы. Одни из них касаются украинской «формулы мира», саммита НАТО в Вильнюсе, а также Лондонской международной конференции, касающейся восстановления Украины и многие другие.

Зеленский поблагодарил Лондон от всего Киева за то, что Великобритания продолжает оказывать им помощь в российско-украинском конфликте. Выяснилось, что он также вел переговоры с Риши Сунаком, Великобританским премьер-министром.

По словам Сунака, его страна намерена еще долго поддерживать Украину. А Лондон рассматривает вступление в НАТО Киева как реальную возможность.