Зеленский может отменить визит в Болгарию из-за утечки информации

По словам Тодора Тагарева, приезд Зеленского в Болгарию может быть отменен, так как информация об этом просочилась за пределы узкого круга людей. Политик отметил, что подобное не должно было произойти, он также сообщил, что сожалеет об утечке. При этом Тагарев не стал подтверждать вероятность такого визита, подчеркнув, что приезд гостя может быть отменен, если вообще был запланирован.

Ранее предполагалось, что Зеленский прибудет в Болгарию 6 июля. Является ли эта дата точной, не подтверждается, но министр обороны выразил опасение по поводу распространения данных о визите украинского главнокомандующего.