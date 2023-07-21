Зеленский назвал причину медленного контрнаступления

По словам президента Украины, проблемы с контрнаступлением связаны не иначе как с медленными поставками вооружений от стран Запада, ведь время, как отметил Зеленский, «имеет значение».

Президент Украины объяснил, что планирование контрнаступление происходило, учитывая одни данные, но начать его весной не получилось и вовсе из-за отсутствия боеприпасов. Теперь же у русских преимущество, уверен украинский лидер: ВС РФ не только укрепили оборону, но и успели установить минные поля.