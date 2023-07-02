Зеленский недоволен возобновленным авиасообщением Грузии с Россией

Украинский лидер ввел санкции против грузинской авиакомпании. Все из-за того, что теперь между двумя странами вновь осуществляются перелеты. Об этом пишет издание «Утро.ру»

По мнению Тамаза Гаиашвили, основателя Georgian Airways, меры, предпринятые Владимиром Зеленским, лишены смысла и не справедливы. Известно, что ранее президент Украины ввел персональную санкцию в отношении самого бизнесмена. Именно поэтому Гаиашвили просит Тбилиси о встречных мерах по отношению к Киеву.

К тому же, решение возобновить перелеты было принято Кабинетом министров Грузии, а сами перевозчики не имели никакой власти и лишь подчинялись. Поэтому санкции против конкретных авиакомпаний не обоснованы. Кроме того, множество других стран осуществляют свои рейсы в Российскую Федерацию.