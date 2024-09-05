Зеленский отправится в Германию, чтобы просить об увеличении военной помощи

Президент Украины отправится в Германию с просьбой о расширении объемов поставляемого оружия в страну. Об этом сообщил РБК, ссылаясь на источник в иностранных СМИ.

Стало известно, что Владимир Зеленский намерен посетить встречу контактной группы в формате «Рамштайн» в Германии, которая пройдет в пятницу, 6 сентября. Уточняется, что украинский лидер собирается призвать участников к увеличению поставок оружия. Речь идет о ракетах большой дальности и системах противовоздушной обороны.

Заседания контактной группы на американской военной базе Рамштайн проводятся с апреля 2022 года по инициативе главы Пентагона Ллойда Остина. В них участвуют представители порядка 50 стран. В рамках таких встреч они обсуждают запросы Киева на вооружение.

Недавно президент Украины уже призывал союзников снять ограничения на использование оружия в целях ударов по территории России. При этом Москва решительно осуждает помощь Запада, поскольку это лишь затянет конфликт, но не изменит его исход.

Накануне Зеленский заявил, что ВСУ будут «бессрочно» удерживать приграничные территории Курской области. Как выяснилось, это необходимо для торга с Россией в вопросах обмена военнопленными, а также возврата земель.