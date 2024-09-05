Рада утвердила отставку главы МИД Украины Кулебы

Верховная рада подтвердила отставку министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, голосование по которой вчера не состоялось. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на депутата украинского парламента Ярослава Железняка.

По информации Железняка, за это решение проголосовали 240 депутатов.

На Украине на 4 сентября был запланирован «день отставок» — на рассмотрение парламента были вынесены заявления об увольнении двух вице-премьеров и четырех министров, включая Кулебу, а также главы Фонда госимущества.

Однако парламенту не удалось набрать необходимое количество голосов для решения по вице-премьеру Ирине Верещук и главе Фонда госимущества Виталию Ковалю.

Голосование по отставке Кулебы, который занимал пост министра иностранных дел с марта 2020 года, не состоялось, так как парламентарии ушли на перерыв.

По словам депутата Алексея Гончаренко*, для принятия решения не хватило голосов.

Ранее сообщалось, что глава МИД Украины Кулеба может стать послом в Брюсселе.

*включен в РФ в список террористов и экстремистов.