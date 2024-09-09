Зеленский просит Рим выступить в роли посредника в переговорах с США по Patriot

Зеленский надеется на помощь Италии в переговорах с США по Patriot.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет, чтобы в качестве посредника в переговорах с США по передаче Киеву систем противовоздушной обороны Patriot выступил Рим.

Для этой цели украинский лидер встретился с премьер-министром Италии Джорджей Мелони на экономическом форуме, который проходил в Черноббьо, передает Messaggero.

Зеленский надеется, что Мелони сможет убедить Соединенные Штаты обеспечить Украину необходимым количеством Patriot.

Стороны также обсудили вопрос передачи Киеву второго комплекса ПВО Samp-T. Данный вопрос согласовали еще в июне, но из-за возникших проблем на производстве поставки пришлось отложить.

Мелони заверила, что Рим отправит Киеву Samp-T до конца сентября.

Ранее сообщалось, что экс-премьер РФ Степашин считает Зеленского обреченным.