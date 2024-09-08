Экс-премьер-министр РФ Сергей Степашин уверен, что придет время, когда сторонам придется организовать встречу для обсуждения мирного завершения вооруженного конфликта. Он считает, что Зеленский в данном процессе не будет принимать никакого участия. Президент Украины — это обреченный человек.

Сергей Степашин вспомнил, как во времена, когда Россия и Украина еще были партнерами, он лично присутствовал на различных мероприятиях с участием Зеленского. Тогда нынешний президент работал в роли ведущего, причем с этой профессией справлялся превосходно. Он развлекал гостей мероприятия, пел песни на русском языке.

«Кто такой Зеленский? Клоун», — отметил бывший премьер-министр России Сергей Степашин.

Собеседник агентства уверен, что в Европе также нет достойных лидеров, с кем бы Россия могла вступить в переговоры. Все обсуждения будут происходить после президентских выборов в США, которые запланированы на нынешнюю осень. Американская сторона станет одной из главных в решении данного конфликта, уверен политик.

Ранее сообщалось, что атакой под Курском ВСУ способствовали активному наступлению ВС РФ.