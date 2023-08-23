Зеленский считает, что выборы в США могут повлиять на поддержку Украины

Украинский лидер не исключает, что выборы в США могут повлиять на поддержку со стороны Америки. Подробности сообщило РИА Новости .

В своем выступлении Владимир Зеленский заявил, что в Америке наступает год выборов, который будет сложным для страны. Он предположил, что это может сказаться на поддержке Украины в конфликте с Россией. Однако президент заверил, что сделает все, чтобы помощь США не стала меньше.

При этом многие политики отмечали, что участие в украинском конфликте не является приоритетом для США. Американские СМИ подчеркнули, что дальнейшая судьба Украины будет зависеть от выбора американцев, если Байдена не выберут на второй срок, то финансовая и военная помощь могут закончиться.