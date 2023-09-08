Зеленский сообщил о визите бывшего британского премьер-министра на Украину
Фото: [©Алексей Витвицкий/РИА Новости]
Владимир Зеленский рассказал о визите бывшего британского премьер-министра на Украину. Подробности сообщает РИА Новости.
В своих социальных сетях украинский президент опубликовал снимок и написал, что в Киев прибыл бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. По словам лидера Украины, бывший премьер поддерживал киевский режим с самых первых часов спецоперации, якобы, помогая в борьбе с российской агрессией.
Зеленский также подчеркнул, что Джонсон продолжает оказывать Киеву международную поддержку.