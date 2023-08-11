Зеленский уговаривает африканское государство поддержать украинскую «формулу мира»

Как рассказал Зеленский, он созвонился с президентом Замбии Хакаинде Хичилемой и предложил ему поддержать украинскую «формулу мира», а также принять участие в «саммите мира». В этом саммите он отвел роль советника и организатора африканскому лидеру.

Также, по словам украинского президента, лидеры государств обсудили продление зерновой сделки и поговорили о возможности проведения саммита Украина – Африка. Какое решение принял президент Замбии, Зеленский не рассказал.