Зеленский уговаривает африканское государство поддержать украинскую «формулу мира»
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Украинский президент попытался уговорить лидера Замбии поддержать его «формулу мира». Подробности сообщило РИА Новости.
Как рассказал Зеленский, он созвонился с президентом Замбии Хакаинде Хичилемой и предложил ему поддержать украинскую «формулу мира», а также принять участие в «саммите мира». В этом саммите он отвел роль советника и организатора африканскому лидеру.
Также, по словам украинского президента, лидеры государств обсудили продление зерновой сделки и поговорили о возможности проведения саммита Украина – Африка. Какое решение принял президент Замбии, Зеленский не рассказал.