Зеленский: Украина не обменяет свои земли на членство в НАТО

На пресс-конференции после саммита НАТО Владимир Зеленский сообщил, что не обменяет земли Украины на членство в альянсе. Об этом рассказало РИА Новости .

Главу Украины спросили, не считает ли он, что Запад попытается использовать членство страны в НАТО для переговоров с Россией. На это Зеленский сообщил, что Украина не собирается обменивать свои территории на статус. Также глава государства подчеркнул, что европейские партнеры знают о данной позиции Украины и осведомлены об отказе властей замораживать конфликт с Россией.

Лидеры стран альянса уже пообещали Украине членство в НАТО, но произойдет это только тогда, когда союзники решал, что страна выполнила все условия нового пакета поддержки.