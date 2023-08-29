Зеленский устроил кадровые перестановки в украинской службе безопасности

Сначала глава Украины повысил в должности бывшего начальника департамента контрразведки, таким образом Александр Поклад стал заместителем главы службы безопасности. Затем президент назвал нового начальника СБУ в Запорожской части, еще остающейся под контролем киевских властей. Теперь указанную должность занимает Александр Пелин.

Последним указом лидер Украины уволил Евгения Борзилова, занимавшего пост прежде пост начальника СБУ в Закарпатской области. Причины таких кадровых замен не сообщаются.