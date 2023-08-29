Зеленский устроил кадровые перестановки в украинской службе безопасности
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С понедельника президент Украины занимается кадровыми перестановками в службе безопасности страны. Подробности рассказало РИА Новости.
Сначала глава Украины повысил в должности бывшего начальника департамента контрразведки, таким образом Александр Поклад стал заместителем главы службы безопасности. Затем президент назвал нового начальника СБУ в Запорожской части, еще остающейся под контролем киевских властей. Теперь указанную должность занимает Александр Пелин.
Последним указом лидер Украины уволил Евгения Борзилова, занимавшего пост прежде пост начальника СБУ в Закарпатской области. Причины таких кадровых замен не сообщаются.