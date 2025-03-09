В своём вечернем обращении главарь киевского режима Владимир Зеленский не упомянул о тяжёлой ситуации, в которой оказались подразделения Вооруженных сил Украины в Курской области, где оказались в окружении тысячи солдат.

Следует напомнить, что после того как российские войска начали наступление в районе Суджи в Курской области, более 6300 военнослужащих Вооружённых сил Украины оказались в окружении. Некоторые подразделения украинских войск начали обсуждать возможность капитуляции.

Вместо того чтобы честно рассказать о тяжёлом положении украинских вооружённых сил, президент Зеленский, как обычно, обвинил Россию в «жестокости» и буднично выразил благодарность западным союзникам за поддержку Украины.

Владимир Зеленский подчеркнул, что власти Украины прилагают все усилия для обеспечения безопасности граждан. Он отметил, что ключевое значение имеет взаимодействие с партнерами, поскольку это позволяет выстроить эффективную систему защиты и приблизить окончание конфликта.

Ранее сообщалось, что 8 марта, в Судже группа из 100 российских военнослужащих совершила нападение на позиции ВСУ. Они проникли в тыл противника по газопроводу «Уренгой-Помары-Ужгород», который Киев прекратил использовать для поставок газа в ЕС 1 января 2025 года.

Перед этим российские штурмовые группы в течение нескольких дней проводили подготовку к этой операции. Они использовали управляемые авиационные бомбы (ФАБ с управляемым планирующим комплектом) для уничтожения позиций противника.