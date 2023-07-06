Зеленский выразил недовольство отказом Болгарии предоставить Украине вооружение

На пресс-конференции глава Украины заявил, что президент Болгарии отказался дать Украине в качестве помощи вооружение. Как рассказал Зеленский, власти Болгарии видят помощь Украине иначе, у стран сложились разные взгляды на ситуацию. По мнению главы Украины, президент Болгарии не хочет поставлять вооружение, чтобы не ослаблять свою собственную армию, поэтому отказался помогать Киеву таким образом. При этом Зеленсий заявил президенту Болгарии, что этого оружия все равно не хватит для обороны, если Украина потерпит поражение, а российская армия пойдет дальше.

Ранее Зеленский сообщал, что смог договорить о более плотном сотрудничестве с Болгарией в плане военной поддержки. Россия уже отреагировала на поставки Украине вооружений другими странами, направив ноту протеста странам альянса.