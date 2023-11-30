Зеленский выразил сомнение во вступлении Украины в НАТО

Украинский лидер публично признал, что он не знает, удастся ли возглавляемой им стране войти в состав Северо-Атлантического альянса.

У Владимира Зеленского во время его поездки в Николаев произошла встреча со студентами. Во время этого мероприятия он сознался, что ему неизвестно, сможет ли Украина стать членом НАТО.

«Точно вам никто не скажет. И будем ли мы в НАТО, либо мы не будем в НАТО. Мы хотим, но…» - заявил он.

Его слова привели РИА Новости. Тем не менее, по утверждению Зеленского, Киев стремится подтянуть все имеющиеся стандарты до той планки, которая принята у блока. А национальную безопасность, как считает украинский лидер, вообще стараются держать на высшем уровне.