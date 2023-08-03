Зеленский выслушал отчет о защите ядерных объектов Украины

Как рассказал глава государства, он провел совещание с министров внутренних дел и выслушал отчет об охране ядерных объектов Украины. Также речь пошла о подготовке нацгвардейцев и подразделений МВД. Отдельно на совещании была затронута тема обстановки в регионах, пострадавших в результате разрушения Каховской ГЭС. Глава министерства доложил, что жители регионов обеспечены всем необходимым, а ведомство работает над устранением последствий.

Зеленский также узнал о состоянии убежищ в стране. Глава МВД заверил президента, что все убежища доступны и пригодны для защиты населения.