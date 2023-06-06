Зеленский заявил, что гендиректор МАГАТЭ приедет на Украину

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о грядущем визите директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Об этом пишет РИА Новости вечером вторника, 6 июня.

Также известно, что такое решение – о визите главы МАГАТЭ – было принято после обсуждения Зеленского и Гросси о том, как минимизировать риски и создать зону безопасности у Запорожской АЭС.

Зеленский сообщил, что он обсудил с Рафаэлем Гросси и текущую ситуацию на Каховской ГЭС. Подробности этого диалога не приводятся.