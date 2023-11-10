Зеленский заявил, что Киев ждет политического решения от Евросовета в 2023 году

Усилия этих стран в реализации реформ позволяют вновь затронуть вопрос старта переговоров об их приеме в ЕС. А когда начнутся эти самые переговоры, касающиеся судьбы Кишинева и Киева, станет известно 14-15 декабря. Именно тогда состоится заседание Евросовета.

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, как только в ЕС примут соответствующее решение, то переговоры могут начаться немедленно. Украинский президент даже «растрогался» из-за этого. Владимир Зеленский уверен, что страна обязана быть в ЕС, поскольку ее граждане этого заслуживают. Также он заявил, что Киев уже в 2023 году ждет политического решения, которое примут в Евросовете.

О реакции молдавского лидера, последствиях вступления обеих стран в ЕС, а также реакции России на это можно узнать в подробном материале RuNews24. Там же уточняется, что Еврокомиссия попросту играется с Украиной и Молдавией. Ни о каком реальном принятии и речи быть не может. Оба государства имеют кучу политических и экономических проблем. Поэтому в Евросоюзе они не нужны.