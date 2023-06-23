Зеленский заявил, что весь мир уже считает Украину членом ЕС

Свое мнение Зеленский обосновывает тем, что Украина имеет четкую поддержку со стороны ЕС, поэтому мир уже начал считать страну членом Евросоюза. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вопрос вступления страны в организацию может начать обсуждаться до конца текущего года, в случае отсутствия непредвиденных ситуаций.

Напомним, что статус кандидата на вступление в ЕС Украина получила в прошлом году. По рекомендациям Еврокомиссии, Киеву предстоит совершить ряд реформ, чтобы не лишиться данного статуса. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен не смогла назвать точных сроков вступления Украины в Евросоюз, однако власти страны рассчитывает завершить этот процесс в течение двух лет. Напомним, что обычно процесс вступления стран в Евросоюз является долгой процедурой. Так, Турция имеет статус кандидата 24 года, Северная Македония - 18 лет, а Черногория - 13 лет.