Зеленский запретил финансировать строительство музея Голодомора

Глава государства заблокировал законопроект, который предполагал выделение 573,9 миллиона гривен на окончание строительства музея Голодомора. Проект вернули в парламент с замечаниями Зеленского. Председатель комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа пояснила, что закон должен был добавить средства для окончания строительства и подготовки к открытию музея, в котором должны были проходить мероприятия в годовщине Голодомора.

Президент заявил, что расходы из бюджета страны должны идти на оборону, а все остальные проекты можно реализовать за счет внебюджетных поступления. В итоге запрет был наложен не только на строительство музея, но и на сериалы, культурные мероприятия и многое другое.