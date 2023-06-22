Зеленский запретил ввоз на Украину книг из России и Белоруссии

Владимир Зеленский подписал закон о запрете ввоза на Украину печатной продукции из России и Белоруссии. Об этом президент Украины сообщил в своих соцсетях, отметив, что, по его мнению, закон правильный.

Законопроект был подготовлен после петиции граждан на сайте главы государства. Ее автор возмущался тем, что на Украине до сих пор свободно продаются книги, изданные в России и Белоруссии.

Против закона выступали Министерство юстиции и МИД Украины. Юристы указывали на его несоответствие конституции страны, а дипломаты обеспокоились тем, что такой акт может в будущем препятствовать вступлению Украины в Евросоюз.