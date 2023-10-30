Зеленского назвали главной причиной отказа украинцев служить в армии

Жители Украины не собираются отдавать свои жизни за интересы нынешнего главы страны и его окружения, так считает Олег Соскин.

Бывший советник президента Леонида Кучмы выложил в своем блоге видео, в котором заявил, что в ВСУ не хватает бойцов для дальнейшего контрнаступления. Поток новобранцев иссяк, поскольку люди не собираются становиться пушечным мясом во славу Зеленского и так называемой «корпорации 95-го квартала Кривого Рога».

«Мужчины говорят: «Знаете, ребята, вы сами там давайте». То есть люди определились», - подчеркнул Соскин.

Он добавил, что если правительство не одумается не отменит военное положение, то его сместят силовым путем. И тогда Зеленский даже не успеет сбежать из страны.