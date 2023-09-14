Украине рано или поздно придется отдать все полученные деньги, поскольку ей отпускают финансы и ресурсы в кредит.

После того, как украинский президент сообщил о том, что его правительство разрабатывает бюджет на следующий год, в социальных сетях появилась целая буря из комментариев. Как правило, отзывы простых людей нелестны для официального Киева.

Зеленскому стали советовать справляться собственными силами и прекратить выпрашивать подачки у других. А пока у Украины нет и быть не может собственного бюджета, поскольку он наполняется за счет внешних поступлений. Другие отметили, что все эти поступления придется вернуть в будущем.

«Всегда пожалуйста. Только не забудь, что это кредит», - указал один из пользователей.

Эти точки зрения привели РИА Новости. Люди сходятся во мнении, что налогоплательщикам целого ряда стран надо приготовиться к очередным выплатам Украине и выполнению очередных желаний Киева.