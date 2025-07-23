«Зеля — черт!» — такую кричалку скандируют украинцы. Они собрались в Киеве в знак протеста о законе, который ограничивает полномочия антикоррупционных органов. Об этом пишут украинские telegram-каналы, публикуя видео протестов.

Активисты и оппозиция заявляют, что такие меры киевского режима подрывают независимость Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Они считают, что украинское правительство препятствует расследованиям в отношении представителей власти.

«Люди не расходятся с улиц, несмотря на комендантский час. Так жители столицы встретили новость о том, что он подписал закон об ограничении полномочий антикоррупционных органов», — сообщается в местных Телеграм-каналах.

Ранее сообщалось, что в столице Украины и некоторых других городах страны начались акции протеста в связи с действиями президента Зеленского, направленными на борьбу с антикоррупционными госорганами.