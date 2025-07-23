Протестующие против закона о полномочиях НАБУ и САП в Киеве отказываются расходиться

Участники акции протеста, выступающие против закона, который ограничивает полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), не собираются уходить с улиц. Об этом сообщает издание «Украина.ру».

Тем временем, в 00:00 начинается комендантский час, объявленный властями на фоне начавшихся протестов.

Сейчас протестующие скандируют антиправительственные лозунги, посылают матерные проклятья главе президентской администрации Андрею Ермаку.

В Днепропетровске и Одессе также прошли протестные мероприятия, связанные с ограничением полномочий антикоррупционных органов на Украине, как передавало украинское издание «Страна.ua».

В ходе заседания, состоявшегося во вторник, 22 июля, Верховная Рада приняла решение об отмене независимости двух ключевых органов, занимающихся борьбой с коррупцией: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский уже поставил свою подпись под этим законопроектом.