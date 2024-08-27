Земельные участки в Подмосковье начали в этом году выдавать психиатрам

Первые два врача-психиатра уже получили земельные участки в Дмитрове и Егорьевске по льготной программе «Земля врачам». Об этом заявили в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Глава ведомства Наталья Адигамова подчеркнула, что данная программа стала весьма востребованной у нас в регионе. Если изначально в перечень входили 36 узких врачебных специальностей, в которых по области наблюдается дефицит, то сейчас их уже 39. Так, два года назад включили врачей физической и реабилитационной медицины, в прошлом году добавились гериатры, а в июне этого года — врачи-психиатры.

Первыми обладателями заветных сотокстали Хвалев Егор — врач-психиатр, заведующий психиатрическим отделением № 4 психиатрической больницы № 3 им. Т. Б. Дмитриевой в Егорьевске (стаж 5 лет), а также Харитонова Любовь, врач-психиатр психиатрической больницы № 5 Дмитриевского городского округа (30-летний стаж).

«Рад безмерно, что и нашу специальность включили в программу. У меня жена, ребенок, вместе строим планы: что из обязательного на участке, так это большой дом, бассейн и клубника», — поделился Егор Хвалев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за поддержку проекта по открытию Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля в Красногорске.