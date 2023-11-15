Земельный инспектор из подмосковного Талдома выиграл творческий конкурс

Сотрудник Комитета по управлению имуществом администрации Талдомского округа Павел Сорокин стал победителем ежегодного конкурса «ФотоТворчество земельных инспекторов Подмосковья».

Министерство имущественных отношений Московской области, которое проводило творческое состязание, выбрало талдомчанина лучшим в номинации «Профессия как стиль жизни». Администрация Талдомского округа тепло поздравила Павла Сорокина с большим успехом и пожелала удачи в будущих конкурсах.

Всего, отметим, в жюри было представлено 360 работ. Как подчеркнула министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова, инспекторы выполняют сложные задачи и при этом остаются неравнодушными к окружающей красоте.

Свыше 100 фотографий участников конкурса выставлены на стендах в Доме правительства Московской области.