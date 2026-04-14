Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у Северных Курил: что известно к этому часу

У берегов Северных Курил утром 14 апреля зафиксировано землетрясение магнитудой 5,0. По информации сейсмической станции «Южно-Сахалинск», подземные толчки произошли в 05:51 по московскому времени (13:51 по местному) в акватории Тихого океана, примерно в ста двадцати шести километрах к югу от города Северо-Курильска.