Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у Северных Курил: что известно к этому часу
У берегов Северных Курил утром 14 апреля зафиксировано землетрясение магнитудой 5,0. По информации сейсмической станции «Южно-Сахалинск», подземные толчки произошли в 05:51 по московскому времени (13:51 по местному) в акватории Тихого океана, примерно в ста двадцати шести километрах к югу от города Северо-Курильска.
Эпицентр сейсмического события располагался на глубине тридцати пяти километров. Специалисты отметили, что в самом Северо-Курильске могли ощущаться слабые колебания интенсивностью до двух баллов. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.