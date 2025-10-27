Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировали в Турции, Эрдоган выступил с заявлением

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что власти страны внимательно следят за ситуацией, сложившейся после землетрясения на западе. Он сообщил об этом в соцсети Х, которая запрещена в России.

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Турции вечером в понедельник, 27 октября, его эпицентр находился на западе страны. Сейсмическое событие ощущалось в различных провинциях, включая Стамбул, как сообщили специалисты из Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

«Наши соответствующие ведомства, в первую очередь Агентство по чрезвычайным ситуациям (AFAD), тщательно проводят расследование и контроль на месте. Мы также внимательно следим за развитием ситуации. Да хранит Аллах нашу страну и наш народ от всех бедствий», — написал Эрдоган.

Землетрясение ощущалось в ряде районов Турции, включая Стамбул и Измир. Эпицентр находился вблизи города Сындыргы на западе страны, примерно в девяти километрах от него. В результате стихии обрушились несколько зданий, а также были перебои с электричеством.

Местные органы власти объявили о локальных повреждениях. Жители покидают свои дома и выходят на улицу.

К слову, днем ранее, 26 октября, В западной части Турции произошло землетрясение. В Стамбуле также ощущались толчки. Они длились от 20 до 30 секунд и не привели к панике среди жителей. Специальные приложения на смартфонах предупредили пользователей о приближении толчков всего за несколько секунд до их начала.