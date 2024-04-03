Землетрясение на Тайване стало самым разрушительным за последние 25 лет

Тайвань серьезно потрясло ночью 3 апреля. Серия мощных толчков привела к пострадавшим, жертвам и разрушению домов. Спасательные работы не прекращаются ни на минуту. Как пишет KP.RU , землетрясение признали самым сильным за последние 25 лет.

Сейсмическая активность вызвала цунами, предупреждение о котором было в Японии. Волны достигали высоты в три метра. В Китае также публиковали предостережение о возможных толчках. Тем временем на Тайвань обрушилось землетрясение магнитудой 7,7. За ночь еще было 11 движений плит магнитудой свыше 4-5 баллов.

Последствия устрашающие: многие дома накренились, а 26 из них рухнули, например в Хуаляне. В Синьбэе буйство стихии уничтожило завод по производству пластмассы. Почти 90 тысяч домохозяйств остались без света. По предварительным данным, при землетрясении пострадали 700 человек, а девять погибли. Эти данные еще могут обновиться, так как спасатели разбирают завалы. Их работа практически не прекращалась.

В соседних от Тайваня странах предупредили о вероятном повторе землетрясений. Все экстренные службы находятся в режиме повышенной готовности.

Ранее сообщалось, что сейсмологи сообщили о десятках афтершоков в Тайване.