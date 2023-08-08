Землетрясение произошло у берегов Самоа: что известно

У берегов Самоа вечером понедельника, 8 августа, произошло землетрясение. Об этом сообщает ТАСС .

Известно, что эпицентр катаклизма располагался на расстоянии 186 километров от города под названием Апиа, а его магнитуда составила 6,2, по данным геологических служб.

Очаг землетрясения также залегал довольно глубоко – на глубине в 120 километров. На данный момент никакой информации о разрушениях нет. Другие подробности уточняются.