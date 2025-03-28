Землетрясение в Таиланде и Мьянме сравнили с разрушительным катаклизмом в Турции

Главный научный сотрудник Института физики Земли РАН Алексей Любушин рассказал KP.RU, почему землетрясение в Таиланде и Мьянме оказалось не таким разрушительным, как в Турции.

Сейсмолог считает, что землетрясения в Азии можно сравнить с катастрофой в Турции в 2023 году, однако не по разрушительной энергии. При оценке катаклизма в 7,7 и 7,9 балла природное ЧП можно назвать более сильным, чем в Турции. При этом разница в том, что толчки происходили в разных районах по населенности и застройке.

По словам Любушина, землетрясение произошло в густонаселенном районе в Турции, где была высокая застройка, не подготовленная к сейсмологическим происшествиям. В Таиланде и Мьянме очаг залег между двумя странами на границах, где в основном дома из дерева и крепкой конструкции. Если бы эпицентр был в столице, то Бангкоку было бы не избежать катастрофических разрушений.

Напомним, в ряде азиатских стран произошло мощное землетрясение, которое сильнее всего затронуло Таиланд и Мьянму.