Земля содрогнулась от мощного толчка в одной стране

В Индонезии были зафиксированы сильные подземные толчки значительной мощности. Сейсмологи классифицируют произошедшее как серьезное природное явление. Об этом сообщает местное сейсмологическое и метеорологическое агентство BMKG.

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло 1 октября вечером по местному времени. Эпицентр располагался в морской акватории на значительном удалении от побережья — в 77 км к северо-востоку от города Тиакур. Очаг сейсмической активности находился на глубине 163 км.

Специалисты не исключают возможности повторных толчков меньшей интенсивности в ближайшее время. Однако угроза возникновения цунами официально не объявлялась. На текущий момент информация о возможных разрушениях или пострадавших не поступала.

