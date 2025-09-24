Земля ушла из-под ног: центр города поглотила гигантская воронка

В Бангкоке на оживленной улице образовался гигантский провал глубиной 50 метров, поглотивший электрические столбы и полицейский автомобиль. Об этом также сообщает Bangkok Post.

В центре Бангкока произошло чрезвычайное происшествие — на оживленной улице Самсен-роуд образовался гигантский провал глубиной около 50 метров. Инцидент случился ранним утром в среду. Часть дорожного полотна неожиданно обрушилась, забрав с собой электрические столбы и припаркованный полицейский автомобиль.

Очевидцы засняли, как асфальтовое покрытие продолжает осыпаться в образовавшуюся яму. Власти оперативно перекрыли движение на прилегающих участках и начали эвакуацию людей из близлежащих зданий. Медицинское учреждение, расположенное рядом с местом происшествия, временно приостановило прием пациентов.

Предварительной причиной обвала считаются размытие грунта водой и строительные работы по прокладке новой ветки метрополитена, которые ранее велись на этом участке. Специалисты проверяют состояние грунта и конструкций больницы.

