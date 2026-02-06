«Земля в кармане скафандра». Астронавты NASA официально получили iPhone для полетов

Американское космическое агентство NASA совершило исторический шаг, официально одобрив использование смартфонов iPhone во время космических полетов. Впервые астронавты получат возможность применять эти устройства для профессиональной фото- и видеосъемки на орбите, а также для документирования хода миссий.

Инициативу публично анонсировал руководитель NASA Джаред Айзекман на своей странице в соцсети. Он подчеркнул, что цель нововведения — дать экипажам современные инструменты для творчества и коммуникации.

«Мы выдадим нашим экипажам инструменты, позволяющие запечатлеть особенные моменты и поделиться вдохновляющими изображениями и видео со всем миром», — написал Айзекман.

По имеющейся информации, программа стартует с устройств Apple. Однако в NASA не исключают, что в перспективе список разрешенной для работы в космосе электроники может быть расширен за счет смартфонов других производителей. Это решение открывает новую эру в космической документалистике, позволяя показывать исследования Вселенной через более личный и доступный визуальный формат.

