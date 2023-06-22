Землю накрыла мощная магнитная буря

Землю охватила мощная магнитная буря, вызванная вспышкой на Солнце, и многие люди могут почувствовать на себе ее воздействие.

Об этом сообщает Саха-Медиа. Специалисты предупреждают о возможных негативных последствиях для здоровья, связанных с этим явлением.

Влияние магнитной бури на человека может проявляться в виде различных симптомов, таких как головная боль, нарушения сна, болезненные ощущения, паника, тревога и депрессия. В связи с этим рекомендуется принять определенные меры предосторожности для смягчения негативного воздействия.

Специалисты рекомендуют пить больше воды во время магнитной бури, так как гидратация может помочь справиться с некоторыми симптомами. Также рекомендуется избегать стресса и сохранять спокойствие, поскольку эмоциональное напряжение может усилить негативное воздействие магнитной бури.

Важно отметить, что в период магнитных бурь лучше отказаться от употребления напитков, содержащих кофеин, таких как кофе и чай. Кофеин может иметь возбуждающий эффект и усилить негативные симптомы, связанные с магнитной бурей.