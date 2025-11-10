Специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщили о приближении к Земле двух облаков плазмы, образовавшихся после мощных солнечных вспышек. По данным исследователей, выбросы достигнут планеты на следующей неделе и вызовут умеренные геомагнитные возмущения, передает Life.ru.

Первый выброс связан со вспышкой класса M1.7, зафиксированной 7 ноября. Он, по прогнозам ученых, спровоцирует магнитную бурю уровня G2 в утренние часы 10 ноября. Второй поток, возникший вследствие более сильной рентгеновской вспышки класса X, пройдет выше плоскости Солнечной системы. Несмотря на это, специалисты допускают, что Землю может зацепить край облака, что приведет к возмущениям уровня G2–G3 по пятибалльной шкале.

Ученые подчеркнули, что модель движения солнечного ветра и выбросов массы уточняется. Однако уже сейчас можно предположить, что активность Солнца останется высокой до середины будущей недели.

Ранее сообщалось, что заявки на бесплатное переобучение подали более 500 жительниц Подмосковья в декрете.