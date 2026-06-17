Земные бактерии уже колонизировали Европу: спутник Юпитера может быть населен жизнью с Земли

Ученые давно спорят о том, одиноки ли мы во Вселенной. Однако новое исследование профессора Зака Османова из Университета Аризоны предлагает неожиданный ответ: возможно, жизнь на Европе, спутнике Юпитера, уже существует — и она родом с Земли. Результаты работы, опубликованные в журнале Astrobiology, показывают: сотни тысяч квадриллионов земных бактерий могли добраться до ледяного спутника и даже выжить после невероятного путешествия.

Космическое путешествие длиной в вечность

Сценарий выглядит как научная фантастика. Ежегодно с поверхности Земли в космос уносятся миллионы частиц, выбитых ударами метеоритов. Некоторые из них несут бактерии — настолько живучие, что способны переносить вакуум, радиацию и экстремальные температуры. Но может ли бактерия преодолеть сотни миллионов километров, прорваться сквозь гравитационные ловушки и уцелеть при падении на ледяную кору Европы?

Османов решил проверить это математически. Он просчитал каждый этап пути.

Первый фильтр: правильный старт

Оказалось, что даже покинув Землю, частица должна вылететь под строго определенным углом. Моделирование показало: только запуски под углами от 0° до 130° и от 230° до 360° позволяют достичь орбиты Юпитера. Остальные 28% частиц навсегда теряются в космосе.

Далее — проблема времени. Чтобы быть захваченной гравитацией Юпитера, частица должна прибыть в нужное орбитальное положение, когда гигант окажется именно там. Вероятность такого совпадения — около 15%.

Второй фильтр: смертельный удар

Даже достигнув окрестностей Юпитера, частица сталкивается с новой преградой. Гравитация планеты и ее спутника Европы направляют ее к поверхности. Но столкновение происходит на скорости около 20 км/с. Трение при ударе нагревает частицу до экстремальных температур, которые неминуемо убили бы бактерию — если бы не одно «но».

Физика косых ударов показывает: чем положе угол падения, тем ниже температура нагрева. Чтобы бактерия выжила, угол удара не должен превышать 1 градус относительно поверхности. Это как если бы частица не падала, а скользила по льду. Таких «скользящих» попаданий — лишь 0,28% от всех.

Третий фильтр: поверхность или океан?

Из всех частиц, попадающих в сферу гравитационного влияния Юпитера (сферу Хилла), на поверхность Европы в конечном счете падает менее 0,015%. Это ничтожная доля. Но даже она дает астрономические числа.

Расчеты показывают, что на поверхность Европы каждую секунду падает около 320 миллионов частиц, несущих потенциально живые земные бактерии. Это — после всех фильтров.

Четвертый фильтр: пустота против радиации

Поверхность Европы — не райский уголок. Без атмосферы она подвергается смертоносному облучению поясов Юпитера. Любая бактерия на поверхности погибнет примерно за 10 000 лет. Но как тогда бактерии могут попасть в подледный океан, который скрывается под 30-километровым слоем льда?

Ответ — в геологии. Ледяная кора Европы постоянно растрескивается под действием приливных сил Юпитера. Трещины и «зоны хаоса» (покрывающие 20–40% поверхности) позволяют частицам, вмерзшим в лед, постепенно погружаться вглубь, достигая более теплых слоев и в конечном счете — подповерхностного океана.

Возраст ледяной поверхности Европы оценивается в 30–80 миллионов лет. Если поток в 320 миллионов частиц в секунду сохранялся все это время, то общее количество земных частиц, достигших поверхности с живыми бактериями, составляет от 300 до 800 квинтиллионов (3×10²³–8×10²³ частиц). Это число с 23 нулями.

Что это значит?

Профессор Османов не утверждает, что жизнь на Европе есть. Он говорит: если земные бактерии способны выживать в тех условиях, которые существуют в океане Европы (температура, соленость, химический состав), то сценарий заселения спутника земной жизнью перестает быть гипотезой и становится почти математической вероятностью.

Это исследование не доказывает существование инопланетян. Но оно предоставляет убедительные аргументы в пользу того, что Европа может быть домом для жизни, которая когда-то началась на Земле. А значит, мы можем оказаться не одиноки во Вселенной — просто наши «родственники» живут в 628 миллионах километров от нас, подо льдом.

Следующий шаг — изучение физико-химических условий океана Европы. Совместимы ли они с земными бактериями? Если да, то человечество может стоять на пороге величайшего открытия в своей истории.