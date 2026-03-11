Zenden уходит из Челябинска: город остался без любимой обуви

Челябинск лишился всех магазинов известной обувной сети Zenden. Как обратили внимание читатели 74.RU , точки в ТРК «Фиеста» и «Алмаз», которые еще работали в феврале, сейчас окончательно закрыты. Вывески демонтированы, а на освободившиеся площади уже заходят новые арендаторы.

Процесс закрытия растянулся на несколько месяцев. Первый магазин сети перестал работать в декабре 2025 года на улице Дзержинского в Ленинском районе. Вслед за ним один за другим объявили о прекращении работы отделы в «Фокусе», «Фиесте», «КС» и «Алмазе».

Ранее франшизу Zenden в Челябинске развивал индивидуальный предприниматель Сергей Титаренко, позже права перешли к компании «Ансет». Эта фирма была зарегистрирована в ноябре 2024 года, ее учредителем и гендиректором значится Анна Титаренко. Компания специализируется на розничной торговле одеждой, обувью и аксессуарами. Финансовые показатели «Ансет» в открытых источниках не раскрываются.

Анна Титаренко отказалась от официальных комментариев по поводу закрытия, лишь заметив, что у бренда много поклонников, которым, очевидно, непросто принять эту новость.

На официальном сайте Zenden Челябинск больше не значится в списке городов присутствия. Редакция 74.RU еще в январе направила запрос в пресс-службу головной компании, hoping выяснить планы на возвращение в город или поиск нового франчайзи, но к моменту публикации ответ так и не поступил.