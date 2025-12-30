Зеркала и рюмки с хлебом: священники призвали не придерживаться ряда поминальных традиций

Поминальные традиции в России часто сопровождаются множеством суеверий, унаследованных из язычества и народных обычаев, пишет MK.RU. Представители Русской Православной Церкви (РПЦ) обратили внимание на ряд таких практик, подчеркнув, что верующие могут спокойно от них отказаться, так как они не являются частью христианского обряда поминовения усопших.

Одним из самых распространенных, но совершенно необязательных действий священники называют закрывание зеркал в доме, где произошла смерть. Этот обычай связан со страхом, что душа умершего может «заблудиться» или застрять в отражении.

Церковь напоминает, что в православном учении душа в первые 40 дней после смерти предстает перед Богом и созерцает рай и ад, а зеркала не имеют к этому процессу никакого отношения. Также не нужно бояться оставлять окна и двери открытыми в первые три дня – душа не нуждается в таком «выходе».

Не имеет христианского смысла и привычка оставлять на могиле еду (часто рюмку с хлебом или конфеты). Священнослужители прямо называют это языческим обрядом, унаследованным от тризны. В православии единственным и главным способом помочь душе усопшего является искренняя молитва, а не символическое «угощение».

Также церковь рекомендует отказаться от ряда других бытовых ограничений. Нет греха в использовании вилок на поминальном столе – этот запрет не имеет под собой никаких богословских оснований. Не стоит отказываться от посещения кладбища беременным женщинам и детям, если у них есть такое желание и силы. И, что особенно важно, священники настоятельно призывают не превращать поминки в повод для обильных алкогольных возлияний, так как это противоречит самой идее молитвенного воспоминания.

Таким образом, церковь призывает верующих не следовать сомнительным народным обычаям, а сосредоточиться на главном – молитве, доброй памяти и милостыне в память об усопшем.

