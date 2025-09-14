«Зеркало недели: в ехавшем из Харькова в Киев поезде сдетонировали боеприпасы

В районе села Калиновка Киевской области Украины произошел взрыв из-за детонации боеприпаса, который перевозили в поезде. Об этом сообщило украинское издание "Зеркало недели", ссылаясь на свои неназванные источники.

Председатель Киевской областной государственной администрации Николай Калашник также заявил о факте взрыва. Он также сообщил, что на месте происшествия работают спасатели.

«Киевская область: взрыв произошел в районе села Калиновка из-за детонации боеприпасов во время перевозки по железной дороге. В момент взрыва рядом по маршруту следовал пассажирский поезд № 730 Харьков — Перемышль», — говорится в сообщении в телеграм-канале издания.

В результате взрыва на железной дороге была повреждена контактная сеть, что привело к аварийной остановке поезда из-за отсутствия электричества. Сотни пассажиров были эвакуированы в близлежащую лесополосу. На данный момент нет сведений о погибших или возгорании вагонов.