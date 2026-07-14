Зерно пойдет в обход: какие маршруты ищет Ростовская область на фоне проблем в Азовском море
Ростовская область прорабатывает альтернативные маршруты для экспорта зерна
Ростовская область ищет альтернативные маршруты для вывоза зерна на фоне временных ограничений судоходства в Азовском море. Заместитель губернатора и министр сельского хозяйства региона Анна Касьяненко в своём Telegram-канале сообщила, что главный приоритет — стабильная отгрузка нового урожая.
По её словам, министерство поддерживает постоянный контакт с федеральными структурами, руководителями хозяйств, зернотрейдерами и транспортными компаниями.
Касьяненко подчеркнула, что общая задача — сделать всё возможное, чтобы временные логистические трудности не повлияли существенно на реализацию урожая донских аграриев, и призвала участников процесса сохранять спокойствие и профессионализм. Конкретные направления возможных поставок министр не раскрыла, пообещав оперативно информировать обо всех значимых изменениях.