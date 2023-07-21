Зерновой эксперт Кальная предупредила об опасности коктейлей на квасе
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В Интернете можно увидеть рецепты коктейлей из газированного кваса, тем не менее они никак не связаны с полезным традиционным русским напитком. Специалист Центра оценки качества зерна Елена Кальная рассказала, какие опасности несут подобные коктейли. Об этом сообщает Life.ru.
По ее словам, следует знать, что это всего лишь квасной лимонад, который изготовлен из концентратов, поэтому следует быть осторожным при смешивании компонентов.
Она отметила, что при добавлении жженого сахара вместе с ржаным хлебом получается довольно горький вкус.
Кальная рекомендует употреблять традиционный русский квас, не смешивать его ни с какими иными напитками.