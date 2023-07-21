Зерновой эксперт Кальная предупредила об опасности коктейлей на квасе

В Интернете можно увидеть рецепты коктейлей из газированного кваса, тем не менее они никак не связаны с полезным традиционным русским напитком. Специалист Центра оценки качества зерна Елена Кальная рассказала, какие опасности несут подобные коктейли. Об этом сообщает Life.ru .

По ее словам, следует знать, что это всего лишь квасной лимонад, который изготовлен из концентратов, поэтому следует быть осторожным при смешивании компонентов.

Она отметила, что при добавлении жженого сахара вместе с ржаным хлебом получается довольно горький вкус.

Кальная рекомендует употреблять традиционный русский квас, не смешивать его ни с какими иными напитками.