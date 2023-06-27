«Зевсу не угодил, царствие небесное»: крымчанина убило молнией в Краснодаре

В краснодарском хуторе Ленина молния попала в 49-летнего жителя Симферополя. От удара пострадала голова, и мужчина скончался на месте, сообщили в пресс-службе УМВД Краснодара.

Там также добавили, что проверка по факту случившегося уже проводится, а пока установлено только то, что мужчина приезжал на рынок для закупки овощей и фруктов, чтобы в дальнейшем отвезти их в Крым.

«Чем-то Зевсу или Тору не угодил. Царствие небесное»; «Странно, столько железа кругом, а шарахнуло в этого мужика»; «Жаль мужика. Приехал за фруктами или овощами, чтобы потом продать и денег заработать для семьи. И на тебе молния, и нет мужика, — прокомментировали видеозапись инцидента россияне.

В хуторе Ленина, как сообщали очевидцы, на момент происшествия шел сильный дождь, о котором метеослужбы предупреждали еще вчера.

Ранее сообщалось, что молния ударила в самолет, летевший из Владивостока в Москву.