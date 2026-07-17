Жакет поверх платья и жемчуг вместо массивов: эксперт объяснил, почему россиянки копируют стиль Селены Гомес
Ректор Егоров объяснил желание россиянок подражать стилю Селены Гомес
Ректор Московского художественно-промышленного института, член Президиума Российской палаты моды Алексей Егоров в беседе с «Газетой.ru» объяснил, почему россиянки стремятся копировать стиль Селены Гомес.
По его словам, жакет мужского кроя поверх платья миди, серьги-кольца и украшения с жемчугом вместо массивных комплектов стали визитной карточкой певицы и олицетворяют комфортную женственность. Он отметил, что зрители наблюдали за взрослением звезды на протяжении многих лет, поэтому женщины с интересом следят за ее переменами.
Эксперт подчеркнул, что комфортный стиль часто ошибочно считают путем наименьшего сопротивления, тогда как совместить оверсайз и женственность гораздо сложнее, чем выбрать яркое вечернее платье. По его мнению, Гомес нашла эту грань благодаря многолетней работе со стилистами, а не случайно, и именно поэтому ее образы хотят повторить в том числе российские женщины.