Жалоба на действия Администрации Богородского городского округа при организации и проведении торгов признана необоснованной﻿

Комиссия Управления рассмотрела жалобу ООО «Глобус» на действия Администрации Богородского г.о. Московской области при организации и проведении аукциона в электронной форме на право заключения договора на организацию ярмарок

Согласно доводам жалобы аукционная документация содержит неполные и недостоверные сведения в отношении места проведения ярмарки.

Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, Комиссия Московского областного УФАС России не выявила нарушений порядка организации торгов и признала жалобу необоснованной.