Жалоба на действия Администрации Дмитровского городского округа Московской области при проведении торгов признана необоснованной﻿

Комиссия Управления рассмотрела жалобу ООО «УК Рерик Сервис» на действия Администрации Дмитровского г.о. Московской области при проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами

Согласно доводу жалобы Администрация неправомерно отказала заявителю в допуске к участию в открытом конкурсе.

Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, Комиссия Московского областного УФАС России установила обстоятельства, подтверждающие нарушение порядка рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе, и признала жалобу обоснованной.

Администрации выдано обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.