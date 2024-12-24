Жалоба на действия Администрации городского округа Балашиха при организации и проведении торгов признана необоснованной
Согласно доводу жалобы Администрация неверно установила шкалу для оценки критериев и сопоставления заявок на участие в конкурсе в нарушение Закона о пассажирских перевозках.
Изучив представленные доказательства и выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, Комиссия Московского областного УФАС России не выявила нарушений порядка организации торгов и признала жалобу необоснованной.